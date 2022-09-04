«التموين»: توفير 5 ملايين طن قمح لتغطية الاحتياجات حتى فبراير المقبل

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المواطنين اليوم أصبح لديهم المعلومات والوعي الكامل نتيجة تداول المعلومات على السوشيال ميديا، لافتًا إلى توفير الدولة المصرية للسلعتين الأكثر استيرادًا وهما القمح والزيت لمدة تزيد عن 6 أشهر.

توفير 5 ملايين طن قمح لتغطية احتياجات المواطنين حتى فبراير

وأضاف «خليل» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر كل يوم» على فضائية «مصر الزراعية»، أن الدولة خزنت 4 ملايين طن قمح تم شرائها هذا العام، نتيجة العوامل التحفيزية التي قدمتها الدولة، كما أنها استقدمت 660 ألف طن من الخارج، منوهًا عن وجود 63 ألف طن دخلت البلاد من أوكرانيا منذ 4 أيام، أي توفير ما يقرب من 5 ملايين طن من القمح.

مصر تستهلك ما يقارب 750 ألف طن من القمح شهريا

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تستهلك ما يقارب 750 ألف طن في الشهر، وهو ما يعني توفير مخزون من القمح يكفي لأكثر من 7 اشهر، أي حتى فبراير من العام المقبل.

وأكد «خليل» أن إستهلاك الزيت التمويني يقدر بحوالي 60 ألف طن شهريًا، لافتًا إلى توفير زجاجات زيت معبأة بالفعل تكفي لاحتياجات المواطنين لمدة 6 أشهر، إضافة إلى توفير زيت خام يكفي لمدة عام، فضلًا عن التعاقد على 247 ألف طن من الزيت.

توفير الاعتمادات الكبيرة والتوسع في المناطق اللوجيستية

وكشف تأثير الإهتمام من القيادة السياسية بملف الأمن الغذائي وتوفير الاعتمادات الكبيرة لها، إضافة إلى التوسع في المناطق اللوجيستية والمخازن، وإزالة العقبات أمام الزارع والصانع، الذي نتج عنه توفير مخزون استراتيجي لكل السلع من 6 أشهر إلى 7 أشهر، مشيرًا إلى أن بعض السلع يبلغ المخزون الاستراتيجي لها 15 شهرًا مثل اللحوم و7 أشهر ونصف الشهر مثل الدواجن، و8 أشهر مثل الأسماك، منوهًا إلى وجود مخزون استراتيجي من البن.