أرخص أسعار الأدوات المدرسية في مصر.. الكشكول بـ3 جنيهات

يتوجه الكثيرون من المواطنين في هذا التوقيت من العام، لشراء الأدوات المدرسية المختلفة لأبنائهم الطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد 2022-2033، وهو الأمر الذي يبحث عنه أولياء الأمور لشراء الأدوات المدرسية في محافظات مصر بأقل سعر.

أرخص الأدوات المدرسية في مصر وأسعارها

ومن جانبه، كشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية العامة ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، أن معارض «أهلا مدارس»، توفر جميع مستلزمات الأسر والطلاب من الأدوات المدرسية بأقل الأسعار بجميع المعارض والمنتشرة بمدن ومراكز محافظات الجمهورية.

وأضاف «حاتم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار الأدوات المدرسية بتلك المعارض، كالتالي:

- كراسة 28 ورقة بسعر جنيهين.

- كشكول 56 ورقة بسعر 3.60 قرش.

كشكول 40 ورقة مسطر 2.60 قرش.

كراسة اسكتش صغير بسعر جنيهين.

كشكول 56 ورقة مسطر 3.60 قرش.

كشكول 76 ورقة 4.60 قرش.

كشكول 100 ورقة 5.75 قرش.

كراسة الرسم الوسط 18.50 قرش.

كراسة الرسم الكبير 37 جنيهًا.

أسعار الكشاكيل السلك

سعر كشكول سلك الكبير 60 ورقة 11 جنيهًا.

كشكول سلك الكبير 100 ورقة بسعر 16 جنيهًا.

كشكول سلك صغير 60 ورقة بسعر 6 جنيهات.

كشكول سلك صغير 100 ورقة بسعر9.70 جنيه.

كشكول سلك الصغير 140 ورقة بسعر 13 جنيهًا.

كشكول سلك الصغير 200 ورقة بسعر 15 جنيهًا.

كما أوضح عبدالغفار، أن أسعار الأدوات المدرسية ومنها الأقلام المتنوعة، تبدأ من 75 قرشًا حتي جنيه وربع، ويعتبر ذلك أقل من سعر الجملة في مصر.

مضيفًا أن الشنط ذات خامة جيدة تبدأ أسعارها من 100 جنيه حتى 150 جنيهًا.