صيدلة القاهرة تكرم رئيس مجلس إدارة شركة براندز للصناعات الدوائية"بندولين" دكتور عزت سامي

نظمت كلية صيدلة جامعة القاهرة الخميس في الأول من شهر سبتمبر الجاري حفل تخرج لدفعة ٢٠٢٠ مع ادائهما للقسم و تكريم دفعة اليوبيل الفضي لعام ١٩٩٥.

من جانبها قالت الدكتورة غادة عبدالباري عميد كلية الصيدلة جامعة القاهرة أن الكلية تسعى لتحقيق رغبة الجميع في حضور حفل التخرج مع تكريم كوادر مجال الصناعة الدوائية و التجميل.

و أوضحت عميد كلية صيدلة دور جامعة القاهرة في مسايرة التطور العلمي في مجال العلوم الصيدلانية ، من خلال تقديم خدمة تعليمية متميزة .

و قامت الأستاذة الدكتورة غادة عبد الباري عميد كلية الصيدلة بتكريم دكتور عزت سامي رئيس مجلس إدارة شركة براندز للصناعات الدوائية ( بندولين) أمس وذلك من خلال حفل الخريجين لمرحلتي البكالوريوس لدفعة رقم ١٩٢ بالإضافة إلي الدراسات العليا و اليوبيل الفضي ل دفعة ١٩٩٥ بقاعة الدكتور إبراهيم رجب العميد المؤسس لكلية الصيدلة و في حضور كل من الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية و نائب رئيس شعبة الدواء بالإضافة إلي لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية و الطلاب و ذويهم كما تم أيضًا تكريم الطلاب الأوائل و عدد من الأستاذة المشرفين وقد أعرب دكتور عزت سامي عن سعادته وتقديره بالتكريم من كلية صيدلة جامعة القاهرة. و أكد دكتور عزت سامي رئيس مجلس إدارة براندز للصناعات الدوائية انه شارك الخريجين و الخريجات و ذويهم هذه الفرحة و يدعو لهم بالتوفيق و السداد في خدمة هذا الوطن مشير إلي أنه يعبر عن حبه وانتمائه لمجال الصيدلة و علي استعداده التام لإتاحة الفرص العملية و التي تتفق مع معايير الجودة و الالتزام متمنيا لهم مستقبل مشرق.

كما ساهمت شركة "Infinity Corp " في الحفل بصناعة الحدث من خلال التعاون مع دكتورة مروة علام عضو هيئة التدريس ومدرس بقسم الكيمياء الصيدلانية بصيدلة القاهرة كما تؤكد إنفينيتي كورب عن مدي الجهود المبذولة لخروج الحفل بشكل يليق بصيدلة القاهرة .