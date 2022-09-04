نصف تريليون جنيه فاتورة إنفاق مصر على الأطفال والشباب خلال عام

أظهرت بيانات تقديرية أن الدولة المصرية تستثمر نحو 584.3 مليار جنيه في تطوير وتنمية الأطفال والشباب من سن يوم واحد وحتى 20 عامًا في العام المالي 2020/2021، بما يمثل 13.1 ألف جنيه لكل مواطن في المتوسط.

ووفقًا لبيانات موازنة المواطن والموازنة العامة، تقوم الدولة بتوجيه هذه الاستثمارات لتحقيق عدد من الأهداف التي تساهم في تنمية وتطوير النشء، وهي كالتالي:

الهدف الأول إتاحة الخدمة التعليمية

ينطوي هذا الهدف على الإنفاق العام على كل من التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي، من واقع بيانات موازنة المواطن ويتم تخصيص مبلغ 366.4 مليار جنيه من إجمالي قيمة الاستثمارات.

الهدف الثاني: تقديم الرعاية الصحية

يتضمن هذا البند نصيب الفئة العمرية المستهدفة من الإنفاق العام على الرعاية الصحية، من واقع بيانات موازنة المواطن باستثمارات تقدر بنحو 113.1 مليار جنيه.

الهدف الثالث: توفير الحماية الاجتماعية

يشتمل على إجمالي قيمة الإنفاق العام الموجه للفئة العمرية «معاش الطفل، ودعم الأدوية وألبان الأطفال»، بالإضافة إلى نصيب الفئة العمرية المستهدفة من مخصصات الموازنة العامة الموجهة إلى دعم السلع التموينية، ودعم المزارعين، ودعم الكهرباء، ومعاش الضمان الاجتماعي بإجمالي استثمارات مستهدفة بنحو 47.4 مليار جنيه.

الهدف الرابع: تحسين جودة الحياة

يضم نصيب الفئة العمرية المستهدفة من مخصصات الموازنة العامة للدولة المُوجهة إلى «حماية البيئة، والإسكان والمرافق المجتمعية»، باستثمارات تقدر بنحو 36.2 مليار جنيه.

الهدف الخامس: الرعاية الشبابية

يتعلق بمخصصات الموازنة العامة الموجهة لبند الشباب والثقافة والشؤون الدينية؛ بما في ذلك الخدمات الترفيهية والرياضية والخدمات الثقافية، وخدمات الإذاعة والنشر، والخدمات الدينية والمجتمعية الأخرى؛ والتي تم احتساب نصيب الفئة العمرية المستهدفة منها، باستثمارات نحو 21.2 مليار جنيه.