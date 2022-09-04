تفاصيل الدراسة بكلية التمريض بجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة 2022

أكدت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن كلية التمريض بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تهدف إلي تخريج ممرض مؤهل بالكفايات التمريضية العامة والتخصصية التي تساعده على تقديم رعاية تمريضية «عامة وتخصصية» ذات جودة عالية باستخدام الكفايات المكتسبة التي تلبي احتياجات كل مستويات المؤسسات الصحية المحلية والإقليمية والدولية بكفاءة تنافسية متميزة مواكبة للتطورات العالمية، وتدعيم آليات البحث العلمي ومهارات التعليم الذاتي والمستمر واستخدام دلائل الأبحاث وخدمة المجتمع.

مدة الدراسة بكلية التمريض

وتمنح الجامعة كلية التمريض درجة البكالوريوس في علوم التمريض «التخصصي»، بنظام الساعات المعتمدة، مشيرة إلى أن برنامج بكالوريوس علوم التمريض، يقبل الطالب الحاصل على الثانوية العامة علمي علوم أو ما يعادلها من الشهادات والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين، وفقًا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، مشيرة إلى أن مدة الدراسة بالبرنامج 4 سنوات دراسية.

أهداف كلية التمريض بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

وأوضحت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، على الموقع الرسمي لها، أن كلية التمريض بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تهدف إلى:

- إعداد ممرضين مؤهلين ومدربين على تقديم الرعاية التمريضية المتخصصة لتلبية حاجة المجتمع وسوق العمل.

- رفع الوعي الصحي من خلال تعزيز دور الطلاب القيادي في المجتمع ومشاركتهم في تحسين جودة الرعاية الصحية ومواكبة التطورات المهنية.

- تأهيل الطلاب بالمعارف والمهارات والاتجاهات التمريضية اللازمة لتأدية دورهم في المجتمع وحل المشكلات المرتبطة بعملهم المستقبلي.

- اكساب الطلاب المعلومات والمهارات التخصصية التي تساعدهم لتقييم وحل مشاكل المريض لتعزيز جودة الرعاية الصحية.

- عقد شراكات فاعلة مع المنظمات التعليمية المحلية والدولية لتوفير بيئة التدريب الفعالة التي تساهم في إنتاج خريج لديه التأهيل التمريضي وتنمية قدرات الطلاب في مهارات التواصل الفعال مع المرضى والزملاء، وأيضًا أفراد الفريق الصحي.

- إعداد ممرضين يتحلون بالآداب والأخلاقيات المهنية التمريضية، ويؤمنون بقيم إتقان العمل، والأمانة، وقادرون على التأقلم والعمل بروح الفريق الواحد.

- إعداد كفاءات قادرة على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة المستخدمة.

- تأهيل الطلاب للتعامل مع مناهج متطورة متوافقة مع المناهج الدولية.

أقسام كلية التمريض بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

وأوضحت الجامعة أن الكلية بها العديد من التخصصات مثل « قسم تمريض صحة البالغين، قسم تمريض الأطفال، قسم التمريض النفسي والصحة العقلية، وقسم تمريض صحة المجتمع، قسم إدارة التمريض، قسم تمريض أمراض النساء والتوليد».