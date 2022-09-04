كل ما تريد معرفته عن تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

بدأ اليوم التقديم على تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، وشارك في امتحانات الدور الثاني أكثر من 156 ألف طالب وطالبة على مستوى جميع المحافظات، ليبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن آخر موعد للتظلمات، عبر محرك البحث «جوجل».

آخر موعد لتظلمات الدور الثاني للثانويه العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022، لكي يطلع الطلاب المتضررين من نتائجهم، على إجاباتهم، على أن يكون آخر موعد للتقديم بعد 7 أيام بدءا من اليوم.

وتقدر رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بقيمة 150 جنيهًا لكل مادة، يتم دفعها عبر المنافذ المعتمدة لوزارة التربية والتعليم، ويطلع الطالب المتظلم على صورة ورقة الإجابة «بابل شيت» وصورة غلاف كراسة الأسئلة الخاصة به.

كيفية التقدم لعمل تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022

ونشرت بوابة الثانوية العامة، التي تتلقى التظلمات عبر الرابط هنا، أماكن دفع الرسوم المخصصة للتظلمات من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال )، مشيرة إلى أنه بعد الدفع يلزم الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التي يريد الطالب التظلم بها، على أن يتابع الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به.

شروط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم شروط تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، التي تم تحديدها كالتالي:

1 - يكون حضور الطالب بمفرده للمقر المحدد له للاطلاع فيه أو مع ولي أمره.

2 - يتم دفع رسوم التظلم البالغ قيمتها 150 جنيهًا لكل مادة.

3 - الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع.

4 - الطالب المتخلف عن الموعد ليس من حقه التقدم التظلم مرة أخرى.

5 - يطلع الطالب المتظلم على صورة ورقة الإجابة وصورة غلاف كراسة الأسئلة.

6 - آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة لمدة 7 أيام من تاريخ بدء التظلمات اليوم.