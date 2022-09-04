30 نوفمبر آخر موعد للتقديم لنظام الدمج بمدارس التعليم العام

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد للتقدم بطلبات الدمج التعليمي للعام الدراسي 2022/2023 يوم 30 نوفمبر المقبل، مشددة على ضرورة السعي نحو تسهيل الإجراءات الخاصة بالدمج وفقا للقرار الوزاري رقم 352 لسنة 2017 بشأن قبول طلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، إنه لا يقبل أي طلبات بعد ذلك الموعد، مشيرة إلى أن ولي الأمر يتقدم بطلب رسمي لإجراء قرار الدمج «الأب أو حصول الأم على قرار الوصايا أو الولاية التعليمية مرفق بصورة من الأوراق».

الأوراق المطلوبة للتقديم لنظام الدمج

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة للطلاب المتقدمين لنظام الدمج التعليمي في مدارس التعليم العام والفني، وهي:

- اختبار ذكاء ومقياس السلوك التكيفي 65: 70.

- تقرير طبي بحالة الطالب.

- إثبات قيد.

- صورة شهادة ميلاد الطالب.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- طلب الالتحاق بنظام الدمج بناء على رغبة ولي الأمر.

- في حالة وجود توحد يتم عمل «اختبار كارز وسلوك تكيفي».

- الدمج البصري: مقياس البصر.

- الدمج السمعي: مقياس سمع.

الأوراق المطلوبة لإلغاء قرار الدمج التعليمي

وبالنسبة لإلغاء قرار الدمج، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لإلغاء قرار الدمج التعليمي بنظام التعليم العام والفني، وهي:

- إقرار الدمج الخاص بالطالب.

- تقرير طبي من اللجان الطبية المتخصصة يفيد بأن الطالب لا يستحق الدمج مكتوبة نصا.

- مقياس ذكاء على أن يكون بدرجة ذكاء 85% فأكثر.

- إثبات قيد الطالب.

- إقرار من ولي الأمر برغبته في إلغاء الدمج وعدم العودة للنظام مرة أخرى.