آدم حافظ: أمتلك آلاف الطوابع النادرة.. ولم أتخيل فوزي ببطولة العالم للهواة

قال آدم حافظ الفائز ببطولة العالم لهواة جمع طوابع البريد في إندونيسيا، إنه يهتم باقتناء الطوابع القديمة والنادرة منذ الصغر، ويمتلك آلاف الطوابع النادرة، وكشف عن انضمامه للجمعية المصرية لهواة جمع طوابع البريد، ومنها حصل على عضوية الاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع.

بطولة العالم لهواة جمع الطوابع

وأوضح الفائز ببطولة العالم لهواة جمع طوابع البريد في إندونيسيا خلال حديثه لبرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة قناة «dmc» في حلقة اليوم، إنه لم يتخيل أنه مع مرور الأيام يحصل على جائزة بطولة العالم لهواة جمع الطوابع بإندونيسيا.

وأضاف أن طوابع البريد ليست مجرد أوراق لكنها تاريخ منقول بتفاصيله لأجيال وأجيال خاصة مع الأظرف والرسائل التي تسافر ومطبوع عليها أختام، وهو ما يطلق عليه التاريخ البريدي، ويجري التعامل معها بنفس معاملة الطوابع.

طوابع البريد تحاكي تاريخ وثقافات شعوب

وأوضح الفائز ببطولة العالم لهواة جمع طوابع البريد في إندونيسيا، أن ختم البريد أو الطوابع والأظرف والرسائل التي تسافر مختومة وأي مستندات أخرى أو كروت مصورة كلها تحاكي تاريخ وثقافات شعوب.

برنامج «السفيرة عزيزة»، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرا، على شاشة «dmc» وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.