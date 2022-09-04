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بعد استغاثتها.. ملابسات تعرض فتاة للضرب من قبل والديها بالشرقية

كتب:

محمد بركات
05:27 م | الأحد 04 سبتمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات ما جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن استغاثة إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية،  لتعرضها للضرب من قبل والديها لإجبارها على الزواج.

خلافات أسرية السبب

بالفحص واستدعاء والدي الفتاة وسؤالهما، قررا قيامهما بالتعدي على نجلتهما بالضرب لخلافات أسرية، وبسؤال الفتاة أيدت ما جاء بأقوال والديها.

جرائم تعدي على حقوق الملكية الفكرية

ومن جانبه، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي «بدون تفويض» أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المكتبة المشار إليها، وضبط مالك المكتبة، وبالتفتيش في حضوره جرى ضبط 1040 كتاب تعليمي لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعي دون تفويض، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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