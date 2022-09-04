انقلاب سيارة نقل على الدائري الإقليمي.. لا خسائر في الأرواح

شهد الطريق الدائري الإقليمي ببنها انقلاب سيارة نقل محملة بكميات من البيض، وتسبب انقلاب السيارة النقل في توقف الحركة المرورية لدقائق.

وانتقل رجال الشرطة والمرور إلى مكان الحادث، وتبين أنّه في أثناء مرور سيارة نقل محملة بكميات من البيض انقلبت أعلى الطريق الدائري، وقام رجال المرور بإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب سيارة نقل

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الدائري وانتقل رجال الشرطة والمرور إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أن السيارة كانت تحمل كميات من البيض، وانقلبت أعلى الطريق الدائري، ما تسبب في توقف الحركة المرورية على الطريق.

لم يسفر الحادث عن وقوع خسائر بشرية

كما تبين أن حادث انقلاب السيارة النقل لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، وأعيدت الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى على الطريق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

إرشادات المرور

أما عن إرشادات المرور في مثل تلك الحوادث، يقول اللواء أحمد الشاهد، الخبير المروري، لـ«الوطن»، إنّ هناك عددًا من النصائح للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق، ومن أبرزها فحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، والتأكّد من حالة المحرك وبيان إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه، ووجود مياه التبريد بشكل مستمر داخل السيارة.