تفاصيل اليوم الأول للمؤتمر السنوي التاسع لجمعية أمناء البرلمانات العربية

ألقى المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، نائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والذي يُعقد بمقر مجلس النواب المصري، خلال الفترة من 4 – 5 سبتمبر 2022.

دور جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

ونقل مناع، تحيات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى المشاركين في المؤتمر من الأمناء العامين للبرلمانات العربية، مشيرا إلى عظم التحديات التي تشهدها المنطقة العربية والتي تُمثل دافعاً أكبر لتكاتف الجميع وتضافر الجهود وتبادل الخبرات البرلمانية العربية.

وأكد المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، على الدور المحوري المهم لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في تحقيق التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية، ودعم قدراتها في سبيل ضمان أداء البرلمانات لأدوارها الدستورية والتشريعية خدمة لقضايا الشعوب والمجتمعات العربية.

الانتهاء من أعمال اليوم

وقال: نجاح أي مؤسسة برلمانية في النهوض بمسؤولياتها يقتضي وجود جهاز إداري محترف مسؤول عن وضع رسالة تلك المؤسسة موضع التنفيذ.

وعقب الانتهاء من أعمال اليوم الأول من المؤتمر، اصطحب المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب الأمناء العامين للبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر في جولة تفقدية داخل أروقة مجلس النواب، شملت زيارة مُتحف مجلس النواب وزيارة قاعة الجلسة العامة لمجلس النواب، والتقاط صورة تذكارية جماعية للأمناء العامين للبرلمانات العربية.