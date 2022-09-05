اليوم.. انطلاق اجتماع الحوار الوطني الخامس لاختيار المقررين

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الاجتماع الخامس للمجلس، اليوم، من أجل تحديد منسقي المحاور الثلاث، ومقرري اللجان الـ15 ومساعديهم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومن المقرر أن يتم اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية، البالغ عددهم 30 مقررا ومقررا مساعدا، من خارج أعضاء المجلس للجان الـ15، بالإضافة إلى 6 آخرين لرئاسة المحاور الرئيسية الثلاث، التي تنبثق عنها هذه اللجان، وجميعهم من خارج أعضاء مجلس الأمناء.

مجلس أمناء الحوار الوطني

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني 4 اجتماعات سابقة، بهدف وضع القواعد الأساسية لبدء العمل الفعلي للحوار الوطني، وكذلك استعراض موضوعات لجنة المحور الاقتصادي، ومناقشة المادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، حيث شهدت الاجتماعات مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحاور الثلاثة «الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي».

وانتهى مجلس الأمناء، بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على عدد سبع قضايا في المحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.

قضايا الحوار الوطني

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، تلقي المقترحات والحلول وآليات التنفيذ، حول قضايا الحوار الوطني، لرسم خارطة الطريق للجمهورية الجديدة، مضيفًا: «تم إدراج مقترحات وأفكار وآراء كل المشاركين باختلاف فئاتهم لتتضمن المحاور الثلاثة بلجانها التي سيتم تحديد المقررين والمقررين المساعدين الخاصين بإدارة جلساتها النقاشية للتوصل لمخرجات الحوار».

وتابع المجلس: «بآرائكم ومقترحاتكم بدأ الحوار الوطني بمشاركة مختلف الفئات من مواطنين وأحزاب ومجتمع مدني، وقد جاءت المقترحات لتظهر الاهتمامات الأساسية للمشاركين عن القضايا المطروحة التي تشغل المجتمع المصري».

وأشار بيان مجلس امناء الحوار الوطني، إلى أنه بمجرد الانتهاء، سيتم الإعلان الانتقال من مرحلة الإعداد والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ، والتي ستضم جلسات نقاشية متعددة تجمع جميع قوى الشعب المصري بمختلف أطيافه وتوجهاته.