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استمرار فتح الأندية الصيفية في المدارس حتى 18 سبتمبر

كتب:

أميرة فكري
07:55 م | الأحد 04 سبتمبر 2022
الدكتور رضا حجازي

الدكتور رضا حجازي

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار فتح الأندية الصيفية في المدارس حتى 18 سبتمبر.

يأتي ذلك من منطلق ممارسة الطلاب كافة الأنشطة وجعل المدارس جاذبة للطلاب، وذلك بعد تأجيل العام الدراسي 2022/2023، والمقرر أن يبدأ يوم 1 أكتوبر المقبل.

استمرار فتح الأندية الصيفية 

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، بشأن فتح المدارس للعمل بالنوادي الصيفية خلال العطلة الصيفية اعتبارا من 12 يونيو إلى 8 سبتمبر.

 

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