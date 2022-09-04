مصرع طفل وإصابة 4 من أسرته في انقلاب سيارتهم بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي سوهاج ـ أسيوط، مصرع طالب وإصابة 4 أشخاص آخرين من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها، وجرى نقل المصابين والجثة إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي ووجود متوفى ومصابين.

نقلاب سيارة ملاكي

بالانتقال الفحص، تبين انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي عند نقطة الكيلو 80 اتجاه أسيوط.

وأسفر عن الحادث مصرع الطفل «أ. م. ع» 10 أعوام، تلميذ، وإصابة كل من «م . ع . ع» 40 عامًا، دكتور جامعي، في كلية التجارة جامعة سوهاج، مصاب بجرح قطعي بالوجه سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، و«ي. ع. م» 36 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، و«ي. م . ع» 7 أعوام، باشتباه نزيف بالبطن، والطفل «أ. م. ع» رضيع يبلغ من العمر عامًا واحدًا، مصاب بكدمة في الرأس.

نقل الجثة والمصابين إل المستشفى

جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث، وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا.