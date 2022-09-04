بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات على الميراث بالبحيرة

شهدت قرية البسلقون التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وقوع مشاجرة، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالواقعة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد بوقوع مشاجرة بقرية البسلقون بسبب خلافات على الميراث، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بين أبناء العمومة، وتم نقلهم لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج.

أسماء المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة وتبين إصابة كل من «إبراهيم الغمري إبراهيم الغمري، 33 عاما، صلاح الدين الغمري إبراهيم، 29 عاما، الغمري إبراهيم الغمري، 25 عاما، مسعود السيد مصطفي، 53 عاما، رضا الهادي إبراهيم الغمري، 35 عاما، محمد الهادي إبراهيم الغمري، 40 عاما، عصام الدين محمد إبراهيم الغمرى، 30 عاما، محيي الدين محمد إبراهيم الغمري، 32 عاما».

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الحادث.