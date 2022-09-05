الاستعلام عن تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. آخر موعد للتسجيل

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم، عن تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، يبحث الطلاب عن الاستعلام عن تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، من خلال بوابة الثانوية العامة، إذ يسجل الطالب ويدفع الرسوم، وتحديد المواد الذي سيتظلم فيها، وبعدها يتابع موقع التظلمات بشكل شبه يومي، لممعرفة موعد التظلم ومكانه.

الاستعلام عن تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

شارك في امتحان الدور الثاني للثانوية العامة 2022 أكثر من 150 ألف طالب وفق البيانات الرسمية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، مما جعل الاستعلام عن تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 تهم قطاع من الطلاب ممن يبحثون عن الاستعلام عن التظلم ونتيجته ويكون الاستعلام وتجيل التظلم من خلال بوابة الثانوية العامة علي الرابط هنـــا.

آخر موعد لتظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

حددت وزارة التربية والتعليم، 7 أيام لتلقي طلبات التظلم على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022، كما حددت طريقة دفع الرسوم البالغ قيمتها 150 جنيها لكل مادة، عن طريق أحد منافذ البنكية مثل البريد أو فوري أو وقتي أو إيجي باي، وغيرها.

وتستمر الوطن، في نشر خدماتها للطلاب في كل المجالات التي تهم الطلاب، من بينها الاستعلام عن تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، التي يحتاجها الطلاب، ويقوم الطالب بالاطلاع على صورة ورقة «بابل شيت»، وغلاف كراسة الأسئلة، ويستطيع الطالب أن يحضر بمفرده أو بحضور ولي أمره.