حماقي يُشعل حفل الإسكندرية.. خطوبة وصورة تذكارية مع فتاة من ذوي الهمم

في لفتة إنسانية، حرص الفنان محمد حماقي خلال حفله بالإسكندرية أمس، على التقاط صورة تذكارية مع فتاة من ذوي الهمم، على خشبة المسرح وسط تصفيق حاد من الجمهور.

ولم تكن تلك اللقطة المميزة فقط في حفل الفنان محمد حماقي أمس، ولكنه فوجئ بتقدم شاب لخطبة حبيبته في الحفل، وتوقف حماقي معلقًا على الأمر قائلاً، «إيه ده خطوبة.. بجد فرحتوني وربنا يوفقكم وما تنسوش تعزموني في الفرح».

نجاح أغنية قلبي حبك جدًا

وحقق الفنان محمد حماقي نجاحاً كبيراً، بأغنية قلبي حبك جدًا من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، توزيع وميكس أحمد إبراهيم، ديچيتال ماستر Mike Bozzi، فواصل موسيقية أحمد إبراهيم، جيتار مصطفى أصلان، باص جيتار بباوي.

وحققت الأغنية ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب بمجرد طرحها يوم 17 أغسطس الماضي، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

حفلات محمد حماقي في مهرجان العلمين

وأحيا محمد حماقي، حفل ختام مهرجان العلمين، مساء الجمعة الماضي، وسط أجواء لايف عالمية، بحضور الآلاف من مختلف الجنسيات العربية.

وقدم حماقي عددًا من الأغنيات خلال حفله الغنائي بينها أغنية «نفسي أبقى جنبه».. ثم انطلق بعدها ليقدم المزيد من أغانيه المميزة منها «زيها مين ولا ملامة، من قلبي بغني، من البداية، أحلى حاجة فيكي، وهوا ده حبيبي وجمالها استثنائي»، وغيرها .