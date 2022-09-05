بالأسماء.. إصابة 5 في تصادم دراجة نارية و«توك توك» بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 5 أشخاص بجروح وكدمات، جراء وقوع حادث تصادم بين «توك توك» ودراجة نارية بقرية «جنبواي»، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

حادث تصادم

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية و«توك توك»، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحديد هوية المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من «محمد.ش.ع»، 7 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«سمر.ع.م»، 33 سنة، باشتباه نزيف في البطن، و«محمد.ب.ر»، 8 سنوات، بكدمات وسحجات بالجسم، و«سحر.م.أ»، 26 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، و«عمر.ش.ع»، 9 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، وجميعهم مقيمون في مركز إيتاي البارود.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونُقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.