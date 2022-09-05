مصرع وإصابة شخصين في تصادم سيارة نقل و«توك توك» بالمنوفية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بطريق «بهواش» بدائرة مركز منوف، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما نُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى ووُضعت تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث بمنوف

وتبين تصادم سيارة نقل و«توك توك»، ما أدى إلى وفاة «ح.م»، 42 سنة، وأصيب آخر يدعى «م.س»، 15 عاما، والاثنان مقيمان بقرية «بهواش» بمركز منوف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مدير أمن المنوفية يتلقي إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر إثر تصادم بين سيارة نقل و«توك توك» على طريق بهواش بدائرة مركز شرطة منوف، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والنحفظ علي سائق السيارة، وتحىر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

إصابة زوجين في مدينة تلا بالمنوفية

وعلى صعيد آخر، شهد مركز تلا بمحافظة المنوفية، حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، ما أدى إلي إصابة موظف وزوجته بجروح وكدمات متفرقة، وعلى الفور تجمع الأهالي في محيط الحادث، وجرى إبلاغ الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.