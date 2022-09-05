تشغيل 10 مشروعات جديدة لمياه الشرب والصرف بسوهاج.. تكلفت 370 مليون جنيه

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، تشغيل 10 مشروعات جديدة هذا العام، بتكلفة 370 مليون جنيه، وفقا للمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بالمحافظة.

وأوضح صلاح الدين، أنه تم تشغيل محطة مياه أولاد الشيخ، وشبكاتها بمركز دار السلام، بطاقة تصميمية تبلغ 20 لتر لكل ثانية، بإجمالى أطوال شبكات تبلغ 10 كيلو مترات، بتكلفة 50 مليون جنيه، ويستفيد من تلك المحطة 25 ألف مواطن بقرى أولاد الشيخ ونجع الدير وهاشم عسيرى ونجع الشيخ شاهين ونجع المشايخ ونجع القيزان.

تشغيل محطة إدفا وبيت علام

أشار رئيس الشركة بسوهاج، إلى تشغيل مشروع محطة مياه إدفا بمركز سوهاج، التى تبلغ طاقتها التصميمية 200 لتر لكل ثانية بقيمة 50 مليون جنيه، وتخدم 90 ألف نسمة فى قرية إدفا ونجوعها، وقرية أولاد نصير ونجوعها.

وأضاف أنه تك التشغيل التجريبى لمحطة مياه بيت علام، التى تبلغ طاقتها التصميمية 75 لتر لكل ثانية، بتكلفة تبلغ 57 مليون جنيه، وتغذى 30 ألف مواطن بقرية بيت علام والنجوع المجاورة، حيث يضم المشروع مأخذ المياه ووحدة التنقية الرئيسية، التى تشمل الخزان الأرضي وأحواض الترسيب والترويب وعنبر الكلور والمرشحات الرملية ومبنى تجفيف الحمأه ومبنى توليد الكهرباء والمطرقة المائية والخط الناقل للمياه العكرة بطول 2750 متر وقطر 355 مم، بالإضافة إلى خط طرد المياه بطول 50 متر وقطر 450 مم.

وتم التشغيل التجريبي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة بقرية نزالى داوود، الذى يخدم 6630 مواطنا، ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 5620 متر مكعب لكل يوم وشبكات انحدار بطول 7540 مترا وخط طرد قطر 250 ملى بطول 950 مترا بتكلفة تبلغ 23 مليون جنيه.

تشغيل مشروع بيت رحومة والحاجر

لفت رئيس شركة المياه والقرف الصحى بسوهاج، إلى تشغيل مشروع صرف صحى الشيخ رحومة، الذى يخدم 6275 مواطنا، ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 11101 متر مكعب لكل يوم، وشبكة انحدار بطول 7557 مترا وخط طرد قطر 350 ملى متر بطول 4220 مترا بتكلفة تبلغ 40 مليون جنيه.

وأطقلت الشركة إشارة التشغيل، لمشروع صرف صحى قرية الصفيحة، الذى يخدم 1440 مواطنا، ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 22338 متر مكعب لكل يوم، وشبكات انحدار تبلغ اطوالها 9785 متر وخط الطرد بقطر 500 ملى متر بطول 6500 متر بتكلفة تبلغ 55 مليون جنيه.

وانضم إلى القائمة مشروع صرف صحى قرية حاجر مشطا، الذى يخدم 9865 مواطنا بتكلفة 87 مليون جنيه، حيث يشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 38890 متر مكعب لكل يوم.

مشروعات طما والبلينا والكوثر

تضمنت العمليات، التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى بنى حميل بمركز البلينا، الذى يشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 220 لتر لكل ثانية، وشبكة انحدار بطول 20 الف متر طولى وخطوط طرد بطول 7 آلاف متر طولى ويخدم 41 ألف نسمة بقرية بنى حميل.

وشملت أيضا، تشغيل مشروع صرف صحى الرياينة المعلق بمركز طما، الذى يضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 120 لتر لكل ثانية وخط طرد بطول 1950 متر طولى وشبكة انحدار بطول 3225 متر طولى، ويخدم 9 آلاف نسمة بقرية الريياينة المعلق.

وضمت مشروع صرف صحى رقم 3 بحى الكوثر، الذى يضم محطة رفع طاقتها التصميمية 74 لتر لكل ثانية، وخط طرد بطول 1258 متر طولى وشبكة انحدار بطول 6018 متر طولى، ويخدم 3 آلاف نسمة بمنطقة عرب مهدى ومساكن الأنوال الجديدة بحى الكوثر.