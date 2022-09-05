عضو بـ«الشيوخ»: «الزراعات التعاقدية» تحقق الأمن الغذائي والربح العادل

أكد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، مشيرًا إلى أن تلك التوجيهات تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، كما أن ذلك النظام يحقق مصلحة مختلف الأطراف بداية من المزارع البسيط وحتى المستهلك، وبالتالي تحقيق المصلحة العامة الدولة وعلى رأسها ضمان الأمن الغذائي.

وقال «الجبلي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إن ذلك النظام يضمن تحقيق هامش ربح عادل للمزارعين والفلاحين، وفي نفس الوقت يضمن تحقيق حجم الإنتاج المستهدف من الزراعات والمحاصيل المختلفة، ولاسيما المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.

الزراعات التعاقدية

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن من أهم مميزات نظام الزراعات التعاقدية هو الإعلان عن أسعار التوريد الاسترشادية قبيل الموسم، وهو ما يحفز على زراعة المحاصيل الهامة التى تحقق هامش ربح مناسب، وبالتالي لايتعرض المزارع لأية خسائر مثلما كان يحدث في الماضي.

أحوال المزارعين الاقتصادية

وأشاد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن وحرصه المستمر على إضافة حوافز مالية للمزارعين بخلاف تلك الأسعار الاسترشادية، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد مراعاة الرئيس لأحوال المزارعين الاقتصادية وحرصه على مساندتهم لاسيما وأنهم يقومون بدور وطني في زيادة حجم الإنتاج الزراعي.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية.

تطوير منظومة الزراعة التعاقدية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس وجّه في هذا الإطار، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار.