ضبط 3970 عبوة جبن وألبان منتهية الصلاحية بالأقصر

أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن مديرية التموين شنت حملة لمراقبة الأسواق والأسعار والمخازن والثلاجات والغش التجاري والتدليس.

تفاصيل حملة تموينية في الأقصر

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد مخازن السلع الغذائية بناحية غرب السكة بمدينة الأقصر، وعثر بداخل المخزن على 3970 عبوة جبن وألبان بإجمالي وزن 1.075 طن منتهية الصلاحية، وأخرى متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لعدم اتباع الاشتراطات القانونية لتخزين الأغذية قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق مرة أخرى، ما يضر بصحة المواطنين.

وحُرر المحضر رقم 18338 جنح ضد «ش ا ي»، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة، وشارك في الحملة كل من عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، وجبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة أسواق الأقصر للتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية.

محافظ الأقصر يستقبل نقيب عام الرزاعيين

وفي سياق متصل، استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، نقيب عام الزراعيين لمناقشة الوضع الحالى للقطاع الزراعي بالمحافظة ومستجدات مشاركة المحافظة في مشروع الـ100 مليون شجرة مثمرة.

وتناول اللقاء أهمية التعاون المستمر لنقابة الزراعيين مع محافظة الأقصر، وسبل تقديم الدعم لتحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة، كما تطرق اللقاء الي مناقشة الوضع الحالي للقطاع الزراعي في المحافظة لخدمة الأمن الغذائي المصري.