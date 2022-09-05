لماذا يتغير لون الذهب وكيف نحافظ عليه؟.. مؤسسة «جولد بيليون» تجيب

إذا كنت تقتني الذهب أو ترغب في شرائه، فقد تواجة مشكلة تغير لونه، بعد فترة زمنية معينة، وهناك أسبابا وراء ذلك، كشفت عنها مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وأسواق الذهب المحلية والعالمية.

وبحسب ما قالته المنصة، فإن الصدأ أو التأكسد أو التآكل يكون نتيجة تفاعل عنصر غير مستقر مع الأكسجين، ويحدث هذا مع أغلب المعادن ما عدا الذهب لأنه عنصر نبيل بمعنى أنه معدن مستقر لا يتفاعل بسهولة مع مع غيره أو مع الأكسجين، لذلك يستطيع الحفاظ على لونه مدة طويلة جدًا.

متى يتغير لون الذهب؟

وبحسب قالته مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وأسواق الذهب المحلية والعالمية، فإن بعض مستحضرات التجميل يدخل في تصنيعها بعض المعادن والعناصر التي من الممكن يكون لها تأثيرًا على لون الذهب بالسلب، بالإضافة إلى الحرارة والمواد الكيميائية، حيث أن الحرارة المباشرة لفترات طويلة مثل أوقات الطبخ بعد مدة طويلة تتسبب في تغير لون الذهب.

نصائح للحفاظ على لون الذهب

وتابع التقرير، أن المواد الكيميائية الموجودة في العطور والصابون أو المواد المنظفة عمومًا، قد تؤثر على لون الذهب، لذلك يستحسن خلع الذهب قبل الأعمال المنزلية وحفظه في كويس بلاستيك، مشيرًا إلى أن الكلور سواء في المنزل أو حمامات السباحة يتسبب في تآكل المعادن بما فيها الذهب، لذلك ينصح بعد ارتداء الذهب في حمامات السباحة، مشيرًا إلى أن الزئبق هو العنصر الوحيد الذي يمكن أن يغير لون الذهب تمامًا من اللون الأصفر للون الرصاصي الفاتح.