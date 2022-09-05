بدء التسجيل في برامج كلية الحاسبات بجامعة الإسكندرية.. الشروط والأوراق

أعلنت كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية، اليوم، بدء استلام أوراق القبول والتسجيل للعام الجامعى الجديد 2022 /2023 لطلاب البرامج المتخصصة الجددن وذلك لمدة أسبوع.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أوراق القبول في كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية، إضافة إلى الشروط المطلوب توافرها، وكذلك الملفات الداخلية، بحسب ما أعلنته الكلية على موقعها الرسمي للطلاب والطالبات الجدد.

أوراق التقديم في كلية الحاسبات والمعلومات

وأشارت الجامعة إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم هي:

- أصل شهادة الثانوية العامة، و3 صورة ضوئية منها.

- بطاقة الترشيح .

- اصل شهادة الميلاد المائية، و3 صور منها.

- 3 صور لبطاقة الرقم القومي.

- 6 صور شخصية للطالب.

- نموذج 2 جند و6 جند من قسم الشرطة التابع لمحل السكن.

أوراق داخلية في كلية الحاسبات جامعة تلحق بملف الطالب

- طلب الكشف الطبي .

- طلب الالتحاق.

- إيصالات سداد المصاريف (يتم السداد بالفيزا وليس نقدا).

شروط في تقديم الملفات

- يلتزم الطالب مواليد 2004 وما أدناها بتسليم نموذج 2 جند / 6 جند.

- لن يتم استلام ملف الطالب من قبل الكلية في حالة نقص أي من المستندات المطلوبة.