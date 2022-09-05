مركز الدراسات العربي الأوروبي: مصر أصبحت قبلة للاستثمار الأجنبي

أكد الدكتور المحامي السعودي الدكتور صالح بن بكر الطيار رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي والأمين العام السابق للغرفة التجارية العربية الفرنسية، أن مصر بفضل سياسة القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت قبلة الاستثمار الأجنبي، ما جعلها محط أنظار العالم في التنمية.

مصر تسير بخطى ثابتة في التنمية

وأكد في تصريحات، تعليقا على لقاء وزير الخارجية السعودي فيصل فرحان عبد الله آل سعود بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تسير بخطى ثابتة في التنمية بكافة المجالات من خلال الثورة الاقتصادية التي تشهدها مصر في كافة القطاعات علي مستوي الجمهورية، موضحا أن العلاقات المصرية السعودية ركيزة أساسية من ركائز العمل العربي المشترك، حيث يمثل البلدان حجر الزاوية بالنسبة لقضية الأمن القومي العربي وأساسا لاستقرار وأمن المنطقة بأسرها، وأصبح التنسيق بين البلدين حجر الأساس في حماية الأمن القومي العربي، كما يشكل البلدان قاطرة الاعتدال والتحديث في المنطقة، والحفاظ على هويتها.

تطور في كافة القطاعات

وقال إن مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور وتشهدت تطور في كافة القطاعات ليس العمرانية فقط بل تخطت كل القطاعات مثل الطرق، والبنية التحتية والسكة الحديد والمدن السكنية والقضاء علي العشوائية ووصل الأمر إلى أن الحركة الاقتصادية تسير بخطي ثابتة، ما جعل مصر قبلة العالم في الاستثمار، وخير دليل علي ذلك العاصمة الإدارية التي تشهد نموًا هائلًا في الاستثمار الخارجي، وكذلك مدينة العلمين الجديدة، وكل ذلك يرجع إلى الأمن واستقرار الأوضاع بفضل جهود الرئيس السيسي في القضاء علي الإرهاب والتصدي له.