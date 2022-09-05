الجسور المصرية تدعم الأشقاء في السودان.. «كالبنيان يشدّ بعضه بعضا»

لا تزال أوجه الدعم المصري للسودان مستمرة وذلك بدافع روابط الإنسانية واللغة والأخوة بين الشعبين، وعلى مدار سنوات طويلة كانت مصر حاضرة دائماً لتقديم يد العون للحكومة والشعب السوداني في الأزمات التي يتعرضون لها، كان أحدثها اليوم الاثنين، إذ أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق في ظل تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت عدداً من المناطق في جمهورية السودان خلال الأسابيع الماضية.

وترصد «الوطن» التسلسل الزمني خلال عامي 2020 و2022 لأبرز حملات الدعم الإنساني التي قدمتها القاهرة للخرطوم في مختلف الأزمات:

14 أغسطس 2020

أعلنت مصر حينها إرسال طائرتي نقل عسكريتين محملتين بدعم إلى السودان، بعد كارثة السيول التي أودت بحياة المئات وشردت عشرات الآلاف في الشوارع بلا مأوى الأمر الذي فاقم الأزمة لدى المواطن السوداني، لتهرع مصر على الفور لإرسال دعم عاجل للشعب السوداني الشقيق.

9 فبراير 2021

أقلعت طائرتين عسكرتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملتين بدعم مصرية لـ السودان، إذ تنوع الدعم بين المواد الغذائية والطبية، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

7 يوليو 2021

أرسلت مصر شحنة كبيرة من الدعم الطبي للسودان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساعدة القطاع الطبي في البلاد، وأقلعت 4 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

5 سبتمبر 2021

تابعت مصر جهودها لمساعدة الأشقاء في السودان بعد أزمة السيول التي صفت بالبلاد، إذ وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي طائرتان مصريتان تحملان كميات من مواد الإيواء والأدوية والأجهزة الطبية، في مستهل جسر جوي يتكون من 9 طائرات.

17 أغسطس 2022

أول الدعم المصري للسودان هذا العام كانت بإرسال دعم إغاثية عبر الجسر الجوي، الذي امتد على مدار عدة أيام لجمهورية السودان في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، خاصة في الموسم السنوي للسيول والفيضانات التي تضرب البلاد وتؤدي إلى تشريد الآلاف.

5 سبتمبر 2022

وآخر هذا الدعم كانت صباح اليوم الاثنين، إذ بدأت أجهزة الدولة المصرية، تسيير جسر بري يحتوي على مواد غذائية وأدوية ودعم إنساني وطبي بإجمالي 90 شاحنة نقل، للأشقاء في جمهورية السودان، ضمن جسر بري متواصل مع جمهورية السودان الشقيق.

ويأتي هذا الدعم تأكيدًا لعمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين.