تأجيل محاكمة طالب متهم بالاعتداء على زميله بالشرقية لـ26 سبتمبر للحكم

قررت الجهات المختصة حجز محاكمة الطفل المتهم بالتعدي على زميله بإحدى مدارس ديرب نجم للحكم، وذلك يوم 26 سبتمبر الجاري.

كانت مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى ديرب نجم طالبًا بالصف الأول الثانوي، 15 عامًا، يعاني من نزيف بالمخ وتوقف بعضلة القلب، إثرَ تعدي زميله عليه بالضرب في المدرسة.

النيابة العامة تباشر الواقعة

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابساتها، وسألت ذوي المجني عليه ومدير مدرسته وبعض المعلمين بها وثلاثة طلاب من زملائه، وبالاستعلام عن حالة المجني عليه من المستشفى تبين أنه لا يمكن استجوابه.

وتوصلت التحقيقات من أقوال الشهود إلى نشوب مشادّة بين المجني عليه وزميله، فبادر الأخير بركل المجني عليه، فسقط إثر ذلك ليرتطم بمنضدة ويفقد وعيه.

إخطار نجدة الطفل

واتخذت النيابة العامة إجراءات إخطار خط نجدة الطفل بالواقعة، وكلفت الشرطة بالتحري، فتوصلت إلى صحة الواقعة على نحو ما روى شهودها.

وعند استجواب الطفل المتهم أنكر ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا المزاح مع المجني عليه، فأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه خمسة عشر يومًا، وتقرر تجديد حبسه عدة مرات وفقًا للإجراءات القانونية ثم تقرر إحالته إلى محكمة الأحداث.