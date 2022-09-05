إصابة طفل من ذوي الهمم إثر سقوطه من الطابق الرابع بالإسكندرية

أصيب طفل من ذوي الهمم بإصابات بمختلف أنحاء الجسم، إثر سقوطه من شرفة الشقة بالطابق الرابع بعقار بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية، وذلك أثناء لهوه، حيث اختل توازنه وسقط أرضا.

تفاصيل سقوط طفل من الطابق الرابع

تعود تفاصيل حادث الإسكندرية اليوم إلى تلقي قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من مستشفى العجمي العام، يفيد وصول الطفل «عبدالرحمن.م.ع.م»، 8 سنوات، مصاب باشتباه بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي.

والد الطفل: اختل توزانه أثناء اللهو

وبسؤال والده المدعو «م.ع.م»، 37 سنة، عامل، مقيم بشارع الحي في منطقة البيطاش، أقر أن نجله المذكور من ذوي الاحتياجات الخاصة «توحد»، واختل توازنه أثناء اللهو بشرفة الشقة سكنهما بالطابق الرابع، وسقط أمام العقار، ما أدى لإصابته المشار إليها. وحُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.