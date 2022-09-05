ضبط 4 «سماسرة توثيق» لإجبارهم المواطنين على دفع أموال إضافية ببورسعيد

نظمت مديرية أمن بورسعيد حملة مكبرة للقضاء على «سماسرة الشهر العقاري» بمنطقة الإسراء، الذين يجبرون المواطنين على دفع مبالغ مالية مقابل إنهاء توثيق أوراقهم بالتعاون مع بعض ضعاف النفوس من الموظفين داخل مكتب الشهر العقاري، أسفرت عن ضبط 4 منهم.

كان اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، قد تلقى شكاوى من المواطنين عن طريق قسم شرطة الضواحي، تفيد بأن المتعاملين مع مكتب الشهر العقاري بمنطقة الإسراء بنطاق الحي، يتعرضون لإرغام بعض السماسرة خارج مكتب التوثيق العقاري على دفع المال مقابل الدخول إلى المكتب دون انتظار الدور.

سماسرة يجبرون المواطنين على التعامل معهم في الشهر العقاري

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية أمن بورسعيد، أن مدير أمن بورسعيد وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالفعل أظهرت تحريات رجال مباحث قسم شرطة الضواحي قيام 4 أشخاص بإرغام المواطنين على دفع مقابل مادي بالتنسيق مع بعض الموظفين ضعاف النفوس بمكتب الشهر العقاري لاستخراج أوراق التوثيق للمواطنين، وتم عمل عدة كمائن لهؤلاء السماسرة وتم القبض عليهم متلبسين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم عرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

استمرار حملات التصدي للخارجين عن القانون

وطالب المصدر المواطنين بالتصدي لأي محاولات سمسرة أو ابتزاز من قبل بعض الخارجين عن القانون، والإبلاغ عنهم فورا، مؤكدا استمرار هذه الحملات في مختلف المناطق ببورسعيد.

ولقي أمر القبض على السماسرة استحسان المواطنين المتعاملين مع مكتب الشهر العقاري بمنطقة الإسراء، حيث أكد محمود مجدي، تاجر، أنه عانى من استعراض قوة السماسرة وإجباره على التعامل معهم في مقابل إنهاء خدمات التوثيق، كما طالب بالتصدي لبعض الموظفين الذين تعاملوا مع السماسرة كوسيط لهم بينهم وبين المتعاملين مع مكتب الشهر العقاري، مقدما الشكر لـ«أمن بورسعيد».

عدم احترام الطابور أمام الشهر العقاري

فيما قالت داليا الغريبي، من المترددين على مكتب الشهر العقاري، إنها حجزت قبلها بيوم من التعامل مع مكتب الشهر العقاري، وتفاجأت عند حضورها بطابور طويل يقف أمام المبنى منذ الفجر، وبدأ الموظف يأخذ طلبات السماسرة أولا دون النظر للطابور، ومرت ساعات طويلة ولم يتحرك أحد من الطابور لإنهاء أوراقه، حتى تم إبلاغ النجدة، وعلى الفور قام رجال قسم شرطة الضواحي بإلزام الموظفين بالتعامل بالأرقام التي تنظم دور المواطنين في الدخول للمبنى.