انطلاق المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة 6 لملتقى أولادنا

انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة للملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة «أولادنا»، ومهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، بمكتبة القاهرة الكبرى في الزمالك.

وحرصت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والسفيرة سها ناشد وزيرة الهجرة على الحضور.

حضور مؤتمر ملتقى أولادنا

كما حضر عدد من الفنانين من بينهم سماح أنور التي حضرت منذ قليل، وحنان سليمان، والسيناريست مدحت العدل.

تكريم اسم سيد مكاوي

وتشهد الدورة الجديدة تكريم عدد كبير من الفنانين أبرزهم اسم الفنان الراحل سيد مكاوي عن مجمل أعماله، في إطار احتفاء الملتقى بأعماله، إذ يتضمن حفل الافتتاح أوبريت الليلة الكبيرة، وتكريم خاص للمنتتج محسن علم الدين عن دعمه لذوي الاحتياجات الخاصة.

الجدير بالذكر أن الدورة الجديدة من الملتقى تبدأ من الجمعة 16 سبتمبر وحتى 21 من الشهر ذاته، تحت رعاية رئيس الجمهورية وعدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية؛ منها الثقافة، والسياحة ، والتخطيط والهجرة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.