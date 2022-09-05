بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بمطروح

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة في الجسم، بسبب انقلاب سيارة ربع نقل، منذ قليل، على طريق العميد في الحمام بمطروح، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الاسعافات الأولية للمصابين، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى الحمام المركزي مصابي الحادث، وهم «رجب جودة بسيس مصطفى» من أبشواي بالفيوم، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بالوجه والعين وجرح قطعي بالوجه والشفه وسحجات متفرقة بالجسم، و«سعيد شعبان محمد»، 36 سنة، من الفيوم، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالكتف اليسرى وسحجات متفرقة بالجسم، و«محمود أحمد محمود عبد السلام»، 35 سنة، من الفيوم، مصاب بكدمة شديدة بالكتف اليسرى والظهر، و«مؤمن علي مصطفى جودة»، 29 سنة، من الفيوم، مصاب بكدمة شديدة بالكتف اليسرى والظهر، و«محمود رمضان أحمد هديب»، 36 سنة، من الفيوم، مصاب بكدمة شديدة في فقرات الرقبة وسحجات بالظهر، وجار استكمال الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

المباحث تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور إلى موقع حادث مطروح على طريق العميد بالحمام، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.