إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق شاطئ الغرام بمطروح

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلين، منذ قليل، إثر حادث تصادم سيارتين «ملاكي» على طريق شاطئ الغرام بمدينة مرسى مطروح، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وأخطرت مباحث المرور اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في حادث مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام مصابي الحادث وهم «آيتن ماجد جمال»، عامان، من القاهرة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم وضعها تحت الملاحظة، و«ريهام مجدي بيومي»، 27 عاما، من القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، و«فتحية شعبان إبراهيم»، 52 عاما، من القاهرة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و«آسر ماجد جمال»، 7 سنوات، من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و«إيمان مجدي بيومي»، 35 عاما، من القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري.

ويجري فريق الانتشار السريع بمستشفى مرسى مطروح العام استكمال الفحوصات الطبية للمصابين، من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم حتى التماثل للشفاء.

الشرطة تعاين موقع الحادث

وانتقلت مباحث مرور مطروح إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق.