خطوبة في حفل حماقي.. مواقف محرجة للفنانين خلال حفلاتهم أشهرها «معجب شيبة»

شهد حفل الفنان محمد حماقي والذي أحياه مساء الأحد لتخرج طلاب كلية تجارة إنجليزي، موقفا غريبا، حيث فوجئ حماقي بتقدم شاب لخطبة زميلته خلال الحفل، وتوقف حماقي معلقًا على الأمر قائلاً، «إيه ده خطوبة.. بجد فرحتوني وربنا يوفقكم وما تنسوش تعزموني في الفرح».

تامر حسني.. نصيب الأسد في المواقف المحرجة والجيدة

وكان للفنان تامر حسني نصيب الأسد في المواقف المحرجة والجيدة من المعجبين فقد تصدر التريند أواخر العام الماضي حيث التقى صدفة بالبلوجر آية مكرم والتي أصابتها حالة هستيريا عند مشاهدة تامر حسني وبعدها علقت على الموقف عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «تبان صورة مع فنان.. تبان لحظة حلوة لحاجة كنت بتمناها ممكن نشوفها عادية.. الأهم من كل الاختلافات دي إنك تبقى حقيقي وطبيعي، كنت أتمنى أشوفه بس طلع عارفني كدكتورة وصاحبة لقب.. اتفقنا أو اختلفنا اتمنوا الحلو للناس بكل حب وأريحية.. كنت بقول أتمنى أقابله وقابلته فأتمنى أشتغل معاه وهشتغل بإذن الله..فنان جميل ومختلف متواضع ومحبوب ..ربنا يحبب فيه خلقه».

أحمد شيبة.. «أسيادنا راضيين عليك»

وسبق وتعرض عدد من نجوم الفن لمواقف عديدة من المعجبين أبرزهم «معجب المطرب الشعبي أحمد شيبة»، وتحدث شيبة عن هذه الحكاية في عدد من اللقاءات، حيث كان يقوم بإحياء حفل غنائي في المنصورة وفوجئ بشخص يصعد على المسرح اعتقد أنه يريد مشاركته الغناء فأعطاه الميكرفون ليفاجأ بأن الرجل من معجبيه وقال له: «عليا الطلاق أسيادنا راضيين عليك والمنشار مش بيشتغل غير على صوتك».

نجوى كرم.. موقف مجنون من معجب

وبالمواقف المحرجة من المعجبين نتذكر موقف مجنون نجوى كرم والذي هدد بالانتحار من أعلى أحد أعمدة الإنارة خلال حفلها في أحد المهرجانات عام 2013 إذا لم تسمح له بالصعود بجوارها على المسرح، وتدخل الأمن وحاولت نجوى كرم تهدئة الموقف وطالبت منه الوقوف بجانبها على المسرح.