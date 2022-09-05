«الغذاء العالمي»: لدينا اهتمام كبير لدعم المرأة في إرضاع الأطفال بشكل طبيعي

قالت الدكتورة علياء حافظ، مديرة وحدة التغذية في برنامج الغذاء العالمي، إن تغذية الأم في مرحلة الحمل أمر مهم جدا تمهيدا لحياة صحية للجنين بشكل متميز، موضحة أن الرضاعة الطبيعية في مصر تعاني من مشكلات، ينتج عنها حالات مرضية بين الأمهات والأطفال المحرومين من مصادر الغذاء الطبيعية.

أوضحت «حافظ» خلال مداخلة عبر فيديوكونفرانس لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «dmc»، أن المسح الصحي للأسرة المصرية، والذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أوضح أن هناك تحسنا في الصحة العامة في مصر، ولكن ما زالت هناك مشكلة في الأنيميا والرضاعة الطبيعية التي تعد حجر الأساس في تغذية الأطفال وخاصة خلال أول 6 أشهر.

وجبة تتضمن 12 عنصرا

وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمي يعمل على المدارس المجتمعية من خلال تقديم وجبة تتضمن 12 عنصرا تفيد جسم الطفل بشكل كبير، وهناك اهتمام كبير لدعم المرأة في إرضاع الأطفال بشكل طبيعي، بالإضافة للعمل مع المعهد القومي للتغذية ووزارة الصحة للكشف على أمراض سوء التغذية في المدارس والتعامل مع الحالات المصابة بأي مشكلات في التغذية من خلال المعهد والوزارة.

العمل مع شركاء مجتمعين للتوعية وخاصة في المدارس

وأكدت مديرة وحدة التغذية في برنامج الغذاء العالمي، أنه يجرى العمل مع شركاء مجتمعين للتوعية وخاصة في المدارس والشوارع والأطفال والأمهات والآباء من خلال توجيه رسالة لكل فئة تناسبها، موضحة أن هناك مشكلة في القوى الشرائية لدى الأسر ولا يستطعيون شراء وجبة متكاملة غذائية، بالرغم أنه من الممكن الاعتماد على وجبات بسيطة ولكنها مكتملة غذائيا، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الوعي بين الأسر.