بريد الوطن.. وجِّه بتوصيل «التليفون» لمنطقة مسجد الصحابة يا رئيس «المصرية للاتصالات»

نعانى نحن أهالى منطقة «مسجد الصحابة» بمدخل «أم دينار» فى منشأة القناطر بالجيزة، من عدم وجود «بوكسات» للتليفون الأرضى، بل لا وجود للشبكة أصلاً، ويدرس أبناؤنا فى مراحل التعليم المختلفة، وخاصة «الثانوية العامة»، ويحتاجون للإنترنت بشكل عاجل، نظراً لاعتماد تحصيل الدروس عليه، ولذلك نناشد المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، التوجيه العاجل بتغطية المنطقة بشبكة التليفون الأرضى، ومد الأسلاك، وتركيب «البوكسات» اللازمة، ليتسنَّى لنا توصيل خدمة الإنترنت، ويواكب أبناؤنا التطور الحاصل فى النظام التعليمى.

عن الأهالى: رأفت صبحى الخولى

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