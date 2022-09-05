«الحماية البيئية»: العالم سيشهد شتاء قارسا خلال الشهور المقبلة

تستضيف مدينة السلام شرم الشيخ التابعة لمحافظة جنوب سيناء مؤتمر المناخ لعام 2022 الذي يناقش القضايا التي تتعلق بالتغيرات المناخية والبيئية، وذلك بمشاركة 40 ألف مشارك من جنسيات مختلفة، من بينها 60 رئيس دولة وملكا، بالإضافة إلى رؤساء وزراء ومنظمات مجتمع مدني من شتى دول العالم.

أهمية مؤتمر المناخ

ومن جانبه كشف الدكتور سيد عبد الونيس نائب رئيس شعبة الحراسة والحماية البيئية عن أهمية مؤتمر المناخ بالنسبة للعالم، قائلا إن للمؤتمر أهمية دولية كبيرة، إذ يناقش التغيرات المناخية التي تطرأ على المناخ العالمي والتي تشمل ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير على غير عادتها خلال موسم معين والعكس.

التغيرات المناخية

وأضاف نائب رئيس شعبة الحراسة والحماية البيئية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن يشهد العالم شتاء قارسا خلال الشهور المقبلة، وذلك نتيجة للتغيرات المناخية التي طرأت على الأجواء في صيف 2022 والتي تمثلت في ارتفاعات شديدة بدرجات الحرارة لعدة أيام متتالية.

مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

وعن اختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ لعام 2022 قال نائب رئيس شعبة الحراسة والحماية البيئية إن مدينة السلام شرم الشيخ تتميز بعدة مميزات، أبرزها كونها أقل مدن العالم انبعاثا لغاز ثاني أكسيد الكربون وسهولة الحكة والتنقل بداخلها وجودة الطرق وقلة عدد سكانها ومساحتها الكبيرة.