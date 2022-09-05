عميد «صيدلة السادات» سابقا: عشقي للكيمياء سبب براعتي في مجالي

قال الدكتور خالد أبوزيد، عميد كلية الصيدلة جامعة السادات سابقا، إنه وبسبب عشقة لمادة الكيمياء منذ الصغر فقد بدأ حلمه بعدما حصل على المركز الأول في مرحلة الثانوية العامة على مستوى محافظة الفيوم، وبالرغم من ذلك قرر الالتحاق بكلية الصيدلة، «كنت عاشقًا للكيمياء، وكان نفسي أعمل حاجة تخص تصنيع الأدوية لعلاج المرضى».

وأضاف «أبوزيد»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه ساهم في إنشاء كلية الصيدلة جامعة عين شمس بعدما نجح في رحلات بحثه العلمي والترقيات التي حصل عليها خلال فترة عمله، «لم تنقطع صلتي بالبحث العلمي إلى الآن، وشغلت العديد من المناصب الإدارية، ودائما كنت حريصًا أطلع أجيالًا متعلمه كويس».

إيمان بقدرات وطاقات الشباب

واستطرد: «دائما عندي إيمان بقدرات وطاقات الشباب، ولما يسافروا برة يبدعوا، ودائمًا ما أكون حريص على احتضان العلماء المصريين العائدين من الخارج لأن بلدنا أولى بينا.. ونبغي أن يكون البحث العلمي في مصر من أولويات الدولة وفي المركز الأول من الاهتمامات».

الكيمياء الدوائية مجاله المفضل

وأوضح أن مجاله المفضل هو مجال الكيمياء الدوائية، ويعتمد في آلياته على تخليط المركبات الدوائية بعد تصميمها، وحاليًا باتت تصنع عبر الحاسب الآلي، وفي جامعة عين شمس كانت من أوائل الجامعات الحاصلات على برامج تصميم الأدوية على مستوى الجمهورية.