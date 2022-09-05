أستاذ علوم سياسية: الروس يعيشون حياتهم بشكل طبيعي والغرب في الأزمة

قالت نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنّ السياق الإعلامي الغربي مضلل وبعيد عن الواقع، إذ إنه جزء من الحرب النفسية في المعركة.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، على قناة إكسترا نيوز «حجم المكاسب الروسية أكبر بكثير مما رصدنا، وهدف روسيا من العملية حماية الروس وأمور أخرى، لكن هناك نقطة مسكوت عنها وهو البحر الأسود، والناتو يرغب في ضم جوروجيا وأوكرانيا لتطويق روسيا في البحر الأسود وخنقها وذلك لم تكن روسيا لتقبله».

البحر الأسود.. معادلة مهمة في الحرب

وتابعت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن روسيا تملك من شواطئ البحر الأسود ما لم تملكه من قبل، موضحة أن روسيا حققت أهم أهدافها، وبالتالي فإنها مرحلة مختلفة تماما عن المرحلة التي يتصورها أو يرغب الغرب فيها إذ كسرت العزلة الدولية وتمارس سياساتها: «الروس يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، ولكن الغرب يعيش الأزمة، أما روسيا فهي في مرحلة تثبيت المكتسبات».

وأشارت إلى أن جزءا كبيرا من المشكلة «شخصنة» الأوضاع، كما أن القادة في الولايات المتحدة وأوروبا لديهم قدر كبير من الكبر، ولا يقبلون بإعلان الهزيمة.

منتدى الشرق الاقتصادي

وانطلقت اليوم فعاليات وأنشطة منتدى الشرق الاقتصادي، وسط مشاركة دولية واسعة وخاصة من دول آسيوية، وفقًا لما نقلته «روسيا اليوم»، ويشارك في الحدث وفود من أكثر من 40 دولة، ويتوقع أن يجذب أكثر من 4 آلاف مشارك.