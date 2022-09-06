طقس اليوم في محافظات الجمهورية.. توقعات بحدوث أمطار ونشاط للرياح

تشهد حالة الطقس في محافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء، تباينا كبيرا في درجات الحرارة، حيث انخفضت درجات الحرارة في محافظات الوجه البحري لتسجل أقل قيمة لها 31 درجة مئوية في عدة محافظات منها البحيرة ودمياط، مع توقعات بسقوط أمطار لعدد من المحافظات الأخرى، فيما ارتفعت درجات الحرارة في محافظات الوجه القبلي لتصل لأعلى قيمة لها 36 درجة في محافظة الأقصر.

طقس اليوم رطب حار بعدد من محافظات الجمهورية

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم في محافظات الجمهورية حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، رطبا على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

كما أشار البيان إلى أن هناك تباينا في طقس اليوم في محافظات الجمهورية، حيث تسود أجواء معتدلة على السواحل الشمالية بسبب نشاط الرياح، وتتكون السحب المنخفضة، مضيفا أن هناك أجواء حارة نسبيا على القاهرة، مع هبوب الرياح يتحسن الشعور بحرارة الطقس.

حالة الرياح في طقس اليوم بمحافظات الجمهورية

وفيما يتعلق بحالة الرياح أوضح البيان أن هناك نشاطا لحركة الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، الأمر الذي يؤدي اضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط بقيم تتراوح من مترين إلى ثلاثة أمتار.

كما أوضح البيان أن يكون هناك نشاط في طقس اليوم في محافظات الجمهورية حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة على مدار اليوم تزداد ليلا.

فرص سقوط أمطار في طقس اليوم بمحافظات الجمهورية

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية أن هناك توافر فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة طوال اليوم، كما يشهد الطقس اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة في طقس اليوم بمحافظات الجمهورية

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في البحيرة اليوم الثلاثاء

- القاهرة العظمى 32، الصغرى 23

- بنهــــا العظمى 32، الصغرى 23

-دمنهور العظمى 32 الصغرى 23

-كفر الشيخ العظمى 23 إلي الصغرة 24

- المنصورة العظمى 32 الصغرى 23

- دمياط العظمى 31 الصغرى 25

-بورسعي العظمى 31 الصغرى 25

-الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 22

-السويس العظمى 33 الصغرى 23

-الزقازيق العظمى 33 الصغرى 24

- شبين الكوم العظمى 33 الصغرى 24

- طنطا العظمى 32 الصغرى 23

- شلاتين العظمى 36 الصغرى 27

- الإسكندرية العظمى 30 الصغرى 24

- العلمين الجديدة العظمى30 الصغرى 23

- وادي النطرون العظمى 33 الصغرى 24

- مطروح العظمى 30 الصغرى 23

- السلوم العظمى 30 الصغرى 20

- مرسى علم العظمى 36 الصغرى27

- الفيوم العظمى 35 الصغرى 23

- بني سويف العظمى 35 الصغرى 23

- المنيا العظمى 35 الصغرى 23

- أسيوط العظمى 35 الصغرى 23

- سوهاج العظمى 37 الصغرى 24

- قنا العظمى 37 الصغرى 26

- الأقصر العظمى 38 الصغرى 27

- أسوان العظمى 39 الصغرى 28

- الوادي الجديد العظمى 38 الصغرى 25