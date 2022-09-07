حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 7-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل يتسم بشخصيته القوية، فهو يرفض أن يتم السيطرة عليه من أي شخص ويحب دائما أن يكون له رأي في كل شيء، كما أنه يخلق جو من الإثارة حوله طول الوقت ويحب أن يجذب نظر الغير طول الوقت.

ويتسم مولود برج الحمل أنه أحد أهم الأبراج النارية فهو لديه قدرة كبيرة على تحمل المشاق كما أنه يتسم بالقوة والحزم في مختلف المواقف التي تواجهه، فهو يفضل الشهرة وأن يتم تسليط الأضواء عليه بدلا من المال.

ويهتم مواليد برج الحمل بمتابعة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأربعاء 7 سبتمبر، وتقدمها «الوطن» وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين عليك فقط أن تنتبه لحقوقك وتقوم بكل شئ يجعلك تُظهر مواهبك للغير وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل العلاقات يمنحك وقتا مناسبا لقضاء أوقات سعيدة مع الغير وتشعر بالسعادة عند ذلك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل اليوم الأربعاء 7 سبتمبر الجاري.