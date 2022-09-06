الإحصاء: مصر سجلت أعلى متوسط شهري لدرجات الحرارة في 2020 بالخارجة بـ43.4 مئوية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بيانا صحفيا للجزء الأول من النشرة السنوية لإحصاءات البيئة لعام 2020، بعنوان «أحوال البيئة وجودتها»، وومن أهم مؤشراتها ما يلي:

النشرة السنوية لإحصاءات البيئة 2020

بلغ أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى في مصر خلال عام 2020 مقدار 43.4 درجة مئوية وذلك في شهر يوليو بمحطة رصد الخارجة، بينما درجة الحرارة الصغرى بلغت 30 مئوية في شهر يوليو لمحطة رصد أسوان.

أعلى متوسط شهري لكمية الإشعاع الشمسي الكلي

وصل أعلى متوسط شهري لكمية الإشعاع الشمسي الكلي في مصر خلال عام 2020 في شهر يونيو بمقدار 30.6 ميجا جول / م2 وذلك في محطة رصد الغردقة، يليه 30.2 ميجا جول/ م2 في محطة رصد الخارجة ثم 29.8 ميجا جول/ م2 وكان ذلك في محطة رصد الفرافرة.

عدد المحميات الطبيعية في مصر

وبلغ عدد المحميات الطبيعية في مصر 30، تمثل مساحتها ما نسبته 13.6% من إجمالي مساحة مصر وذلك عام 2020، بينما بلغت مساحة المنجروف (أشجار تحمي الشواطئ من التأكل والنحر وتزيد نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي) 7 كيلو مترات مربعة وذلك عام 2020.