اعرف توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سحب منخفضة وأمطار

أصدرَت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن طقس الثلاثة أيام المقبلة التي تبدأ من غد الأربعاء وحتى الجمعة 9 سبتمبر، إذ نوهت بأنَّه خلال الفترة المذكورة ستشهد طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأكّد بيان الأرصاد الصادر عنها مساء اليوم الأيام المقبلة ستشهد طقسا شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطبًا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار غدا

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل لـ30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، فضلا عن وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، وسرعة الرياح بين 40 لـ50 كم/س وارتفاع الموج من 2 لـ3 أمتار.

طقس 72 ساعة

وأوضح خبراء الأرصاد أنَّه بداية من الغد وحتى الاثنين المقبل 12 سبتمبر ستظهر صباحا السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وذكرت أن البلاد ستشهد نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع الحرارة والرطوبة ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 7 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 8 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 9 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.