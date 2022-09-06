إيرادات متواضعة في شباك التذاكر أمس الاثنين.. 800 ألف جنيه لـ6 أفلام

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حجم الإيرادات التي حققتها الأفلام المُشاركة في موسم أفلام صيف 2022 والبالغ عددها 6 أعمال، إذ حصدت أرقام متواضعة للغاية.

ويتواجد في دور العرض حاليًا، 6 أفلام متنوعة، ما بين التاريخي والكوميدي وكذلك الرومانسي، وهي: تسليم أهالي لـ دنيا سمير غانم، و«كيرة والجن» للثنائي كريم عبدالعزيز وأحمد عز، و«بحبك» بطولة تامر حسني، و«عمهم» لـ محمد عادل إمام، و«خطة مازنجر» لـ ياسمين عبدالعزيز، وأخيرًا «الدعوة عامة» لـ أحمد الفيشاوي ومحمد عبدالرحمن.

تسليم أهالي يتصدر قائمة الإيرادات بـ249 ألف جنيه

وأوضح الموزع السينمائي، أنَّ إجمالي إيرادات الـ6 أفلام، خلال أمس الاثنين، في شباك التذاكر، بلغ 801 ألف جنيه فقط، فيما تصدر فيلم «تسليم أهالي» بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، القائمة، بقيمة 249 ألف جنيه.

واحتل فيلم كيرة والجن المركز الثاني، في شباك التذاكر، أمس الاثنين، مُحققًا 204 ألف جنيه، تلاه فيلم «عمهم» لـ محمد عادل إمام، الذي جاء بالمركز الثالث، بقيمة 142 ألف جنيه، فيما يلاحقه فيلم «بحبك» لـ تامر حسني، بإيرادات بلغت 118 ألف جنيه.

خطة مازنجر يحتفظ بالمركز الخامس بقيمة 68 ألف جنيه

ويحتفظ فيلم «خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس، بالمركز الخامس، إذ حقق إيرادات 68 ألف جنيه فقط، فيما جاء «الدعوة عامة» لـ أحمد الفيشاوي ومحمد عبد الرحمن، بالمركز السادس والأخير، بقيمة 18 ألف جنيه.