ضبط 250 كيلو فول سوداني فاسد و360 زجاجة خل مجهولة المصدر في بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم، حملات مكبرة لمراقبة وضبط الأسواق، تنفيذا لتوجيهات ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، بتوجيه حملات مكبرة للرقابة التموينية للتشديد على مراقبة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين بالأسواق التجارية.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط كميات كبيرة من شكائر الفول السوداني غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المحامص بحي المناخ، كما تم ضبط كمية كبيرة من الخل مجهول المصدر بدون بيانات داخل محل سوبر ماركت في حي الشرق.

ضبط ربع طن فول داخل شكائر منتهية الصلاحية

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب إحدى محامص الفول السوداني واللب بحوزته كمية تقدر بربع طن فول داخل شكائر منتهية الصلاحية طبقاً لتواريخ الإنتاج المدون على كل شكارة قبل تحميصة وبيعه للمواطنين على أنه صالح للاستهلاك، ما يشكل خطراً على صحة المواطنين، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة.

ضبط 360 زجاجة خل تشكل خطرا على المواطنين

كما أكد وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أنه خلال التفتيش على إحدى محلات السوبر ماركت بدائرة حي الشرق، تلاحظ وجود عرض لزجاجات من الخل وكراتين من ذات المنتج مجهولة المصدر، وبالتفتيش تم ضبط 360 زجاجة خل مجهزة للبيع للمواطنين، ما يشكل خطراً على الصحة العامة.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.