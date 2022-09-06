خبير: مصر لديها فرصة كبيرة لتصدير العقارات

قال محمد السعيد، خبير عقاري، إن استثمار الأموال في العقارات يعتبر من أفضل الاستثمارات إذ يعتبر مخزن القيمة، وهناك وسائل متنوعة لحفظ مدخرات المواطنين.

وأضاف خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات بنية تحتية في كافة القطاعات خصوصا الطرق، أدى إلى زيادة قيمة العقارات في كل المناطق حتى القديمة، موضحا أن المدن الجديدة تعتبر فرصة أمام أصحاب المدخرات لحفظ أموالهم من خلال شراء وحدات سكنية أو تجارية تحفظ قيمة مدخراتهم.

مخاطر الاستثمار العقاري

وأضاف أن المخاطر في الاستثمار العقاري أقل بكثير من المخاطر في القطاعات الأخرى، على سبيل المثال الاستثمار في البورصة أو شراء الذهب أو شهادات البنوك أقل عائد من الاستثمار في شراء العقار.

أشار إلى أن الدولة متجهة ناحية الاستثمار في التطوير العقاري خلال الخمس سنوات الماضية، موضحا أن هناك عروضا كبيرة من المستثمرين في كافة القطاعات المختلفة التي توفر للمواطنين أفضل أماكن لاستثمار أموالهم فيها.

وأكد أن هناك أنظمة سداد مختلفة، تساهم في اقتناء العقارات خصوصا في ظل الطفرة الحالية التي يشهدها القطاع العقاري، ويجب على المواطن أن يختار العقار الذي ينسبه سواء كان سكنيا أو إداريا أو تجاريا.

رقابة صارمة من الدولة

وأشار إلى أن الدولة المصرية حريصة على إنجاح هذا القطاع، إذ تضع معايير واضحة لعمل الشركات في هذا القطاع، إذ شهدت الفترة الأخيرة رقابة صارمة من الدولة على الشركات للحفاظ على حقوق المواطنين.

وتابع هناك فرص كبيرة أمام المستثمرين العقاريين لتطوير أعمالهم في ظل الثورة العقارية التي تشهدها مصر، وأن مصر لديها فرصة كبيرة لتصدير العقارات، والتوسع في الاستفادة منها، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسة بتصدير العقار.