ابن عم مؤمن زكريا يطالبه بزيارة «القرايا»: أهل البلد نفسهم يشوفوك

قال علي مغازي، ابن عم اللاعب مؤمن زكريا، إن حلقة أمس من برنامج صاحبة السعادة على قناة Dmc، أسعدت أهل قريته "القرايا" التابعة لمركز قروي النمسا بإسنا جنوب الأقصر، ورفعت من رصيد حبهم له، مؤكدا أن مقاهي القرية اكتظت بالأهالي وهم يشاهدون ابنهم خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس.

"مغازي": مؤمن زكريا مصدر فخر لأهل قريته

وأضاف "مغازي"، في تصريح لـ"الوطن"، أن مؤمن زكريا يمثل مصدر فخر لأهل قريته ويحبونه كثيرا، مؤكدا أنه لم يأت إلى قريته نهائيا من قبل، لكن والده يأتي كل فترة ليزور أهله وعائلته في المناسبات الاجتماعية المختلفة، ولا يتوانى عن تقديم يد العون لأي محتاج في القرية.

أهالي القرية يطالبون مؤمن زكريا بزيارتهم

وأشار، إلى أنه وأهل القرية يطلبون من مؤمن أن يزور أهل قريته قريبا للاحتفال معهم بشفائه، لافتا إلى أن أهل القرية حزنوا كثيرا لمرضه، موضحا أن مؤمن ولد في القاهرة لكن والده من قرية القرايا بإسنا في محافظة الأقصر، وهو على علاقة قوية بأهل عائلته ودائما ما يأتي القرية في كافة المناسبات.

وكان اللاعب مؤمن زكريا، قد تصدر محركات البحث وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حلقته أمس مع برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على فضائية DMC.