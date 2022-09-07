رئيس «هندسة سيارات» بعين شمس: مصر تستطيع تجميع من التوكتوك حتى النقل الثقيل

قال الدكتور إبراهيم عمران، رئيس قسم هندسة السيارات جامعة عين شمس، إن المشكلة العالمية الخاصة بتصنيع السيارات لم تتوقف عند نقص القطع التكنولوجية الخاصة بالسيارات، إذ أن كل المصنعين يعملون بكل ما أوتوا من قوة لتطوير التكنولوجيا الخاصة بالسيارات، بينما تظل الأزمة الحقيقية في القطاع هو نقص التصنيع.

وأوضح أنه بالنسبة للمصانع الكبرى والتي كانت قد تنتج يوميًا مليون سيارة، فقد هبطت تلك النسبة إلى النصف لكن أكد في الوقت ذاته أن «مصر تقدر تجمع سيارات من أول التوك توك والنقل الخفيف والمتوسط والثقيل».

هناك تحديات كبيرة طرأت على منظومة تصنيع السيارات

وأضاف «عمران»، خلال حواره في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»: «أن هناك تحديات كبيرة طرأت على منظومة تصنيع السيارات، مثل جائحة فيروس كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، لكن ليس هناك توقف أو تقليل في المسابقة العالمية المعروفة بين الدول فيما يخص سباق التطور التكنولوجي خاصة في السيارات، ده شغال مش بيقف وصعب يقف».

تصنيع النقل في مصر واصل لنسب تصل لـ75%

وأوضح رئيس قسم هندسة السيارات جامعة عين شمس، أنه في الآونة الأخيرة، هناك الكثير من الأخبار المتداولة حول ما ستقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من إنشاء مصنع لإنتاج الرقائق الإلكترونية الخاصة بتصنيع السيارات لحلحلة الأزمة الراهنة والخاصة بالرقائق الإلكترونية بدلاً من دولة تايوان.

وتابع: «مصر تقدر تجمع سيارات من أول التوك توك والنقل الخفيف والمتوسط والثقيل، وتصنيع النقل في مصر واصل لنسب تصل لـ75% والأتوبيس وصلنا فيه لنسبة تصنيع 65%».