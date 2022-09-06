رئيسة وزراء بريطانيا: سأتعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة وخفض الضرائب

كشف الخطاب الأول لرئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، ليز تراس، عن خطتها المقبلة للتعامل مع الأزمات التي تمر بها البلاد.

وبينت «تراس» في خطابها اليوم 3 محاور مهمة تعمل عليها، مؤكدة أنها تواجه رياح عكسية لكنها ستجتاز العاصفة، بحسب «بي بي سي».

قبول تكليف ملكة بريطانيا

وأشارت إلى أنها قبلت تكليف الملكة إليزابيث الثانية بتولي رئاسة الوزراء، وتشكيل حكومة جديدة خلفا لبوريس جونسون، الذي واجهت حكومته فضائح أخلاقية وسياسية أطاحت بها سريعا.

وشكرت جونسون لأنه تولى المنصب خلال وقت عصيب شهد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «البريكست»، وكذلك وجود أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير الماضي.

3 أولويات مهمة

وتابعت تراس خلال خطابها اليوم: «أتشرف بتحمل المسؤولية في هذا الوقت الحرج الذي تمر به البلاد، وسأعمل على تخفيض الضرائب، وسأتعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة بجانب إصلاح هيئة الحالة الوطنية، وستظل بريطانيا تدعم الحرية والديمقراطية حول العالم».

جونسون يتهم بوتين في التسبب بأزمة اقتصادية

يذكر أن بوريس جونسون رئيس الوزراء المستقال، قال خلال إلقاء خطاب وداع أمام الأفراد الذين احتشدوا من أجل وداعه: «واجهنا الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بشجاعة».

تأتي التغيرات في الحكومات البريطانية مع دخول حرب روسيا وأكرانيا شهر السابع، وسط تخوفات من ارتفاع أسعار الطاقة بعد استخدامها روسية كورقة للضغط على دول الاتحاد الأوروبي التي تستورد منها الغاز.

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