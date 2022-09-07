مصرع شاب وإصابة 3 في 4 مشاجرات بالأسلحة البيضاء ببورسعيد

أصيب اثنان بطعنات متعددة بالجسم إثر اعتداء من آخرين عليهما بسلاح أبيض في مشاجرتين بمنطقتى المروة والحراسات بحي الزهور ببورسعيد ضمن أربع مشاجرات بالأسلحة البيضاء تمت اليوم في مناطق متفرقة أسفرت عن مصرع شاب وإصابة ثلاثة آخرين.

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل أحمد محمد سعد أحمد 30 سنة، مصاب بجرح طعنى بالجانب الأيمن من الظهر وجرح طعنى بالكتف الأيسر ونزيف بالجهة اليمنى واليسرى من الصدر مع وجود استرواح هوائي وجرح قطعى بالجهة اليسرى من الرقبة وجرح قطعى بفروة الرأس، بادعاء إعتداء من آخرين في مشاجرة فى منطقة المروة بحي الزهور

إصابة آخر في مشاجرة بالحراسات

كما وصل إلى مستشفى الزهور عصام محمد خليل ابراهيم 50 سنة يقطن بمساكن الحراسات مصاب بجرح شبه نافذ بالبطن بسبب اعتداء من آخرين المشاجرة فى ذات المنطقة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات المشاجرات

مصرع شاب ذبحا وطعنا في مشاجرة بمنطقة زمزم

من جانب آخر في نفس الليلة لقي شاب مصرعه ذبحا بالرقبة وطعنا بالجسم مساء اليوم إثر إعتداء من آخرين في مشاجرة تمت بمساكن زمزم بحي الضواحي.

وتلقي مدير الأمن إخطار من شرطة الضواحي يفيد بوصول إلى مستشفي الزهور عادل محمد أحمد محمود حمودة 34 سنة جثة هامدة إثر إعتداء من آخرين، إثر تلقيه طعنات متعددة بالجسم وذبح قطعى بالرقبة وتم وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة.

كما أصيب شاب بعد اعتداء آخرين عليه بسلاح أبيض في مشاجرة تمت في الحي الإماراتي جنوب بورسعيد، حيث وصل الى مستشفي الزهور عمرو على على الملكى 36 سنة مصاب بجرح نافذ بالبطن بإدعاء إعتداء من آخرين في مشاجرة نشبت بينه وآخرين بالحى الإماراتى جنوب بورسعيد.

محامٍ يطالب بتغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض

وطالب المحامي جاسر المصري بتغليظ عقوبة حمل السلاح الأبيض التى انتشرت جرائمها بشدة والتصدي لمن يروع أمن المواطنين.

كما طالب بتكثيف نقاط الشرطة وتقويتها خاصة في المناطق النائية وذات الخطورة، مشيرا إلى أن حمل السلاح الأبيض كان يصنف طوارئ قضايا أمن الدولة لخطورتها على أمن الوطن وبعد إنتهاء العمل بقانون الطوارئ خرجت من إختصاص محكمة أمن الدولة وعادت إلى محكمة الجنح العادية مما جعل حامل السلاح لا يخاف العقوبة.

وأوضح أن تحريات المباحث العامة إذا أثبتت سبق الإصرار والترصد فإن القضية تتحول إلى جناية شروع في قتل وتصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وفي حالة وفاة المجني عليه تصل إلى الإعدام.