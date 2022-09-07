تطوير لا يتوقف في الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.. ماذا يحدث؟ (فيديو)

عَرَض برنامج «8 الصبح»، المعروض على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين، تقريرًا معلوماتيًا عن التطوير الذي يشهده الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق حاليا، والذي يؤكد أنه بالرغم من دخول خطوط جديدة بالمترو، إلا أن عمليات التطوير في الخطوط القديمة مستمرة.

- تطوير الخط الأول لتحسين زمن التقاطر التصميمي إلى دقيقتين ونصف، بدلا من 4 دقائق ونصف.

- سيتم تحسين شامل للخدمة المقدمة للركاب، لضمان كل سبل الراحة لهم.

- تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي وأعمال السكة وأعمال القوى الكهربائية.

- تطوير الوحدات المتحركة بشراء 55 قطارا جديدا مكيف.

إعادة تأهيل 23 قطارا للخط الأول

- تطوير معدات الورش بالتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

- سيتم إعادة تأهيل 23 قطارا من الأسطول الحالي للخط الأول.

- سيتم تطوير أنظمة الخط الثاني للمترو وإعادة تأهيل وتوريد قطارات جديدة.

- عمل عمرات وإعادة تأهيل ورفع كفاءة 35 قطارا بالخط.

ريادة مصرية في وسائل النقل التي تعمل بالطاقة النظيفة

أول عربة لمترو الأنفاق في مصر تحركت على القضبان كانت عام 1987 بالخط الأول (حلوان - المرج)، وتم استكمال باقي المحطات عام 1989، ومترو الأنفاق في مصر هو الأول بالوطن العربي وقارة أفريقيا بالكامل، إذ كانت مصر صاحبة الريادة في استخدام وسائل النقل التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكانت بدايتها مترو الأنفاق، وصولا للمونوريل والقطار السريع.